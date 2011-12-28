《台湾报摘》--经济日报12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国12月消费者信心指数升抵八个月新高,且远优於市场预期,加上耶诞节後第一天的零售买气强劲,激励美股周二早盘由黑翻红.
* 其他:
--苹果(AAPL.O)最大代工制造商富士康(2038.HK)计划,明年将位於河南郑州的富士康科技园的员工数量扩大一倍,大幅提高iPhone和iPad的代工产量,扩产後,富士康郑州厂将成为全球最大的智慧型手机生产基地.
--长荣海运(2603.TW)及阳明海运(2609.TW)所属的CKYH联盟共五家国际货柜船公司宣布,将扩大亚欧线合作,从航线到舱位全面深化结盟,迎战丹麦马士基(MAERSKb.CO)、地中海和法国达飞,以及G6联盟等海运系统.
--奇美电(3481.TW)执行长段行建周二表示,今年资本支出约500亿台币,明年降至300亿台币以下,将以发展液晶平躺(IPS)等新技术为主,明年营收与获利肯定比今年好.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。