《台湾报摘》--经济日报12月28日

* 头版头条:

--美国12月消费者信心指数升抵八个月新高,且远优於市场预期,加上耶诞节後第一天的零售买气强劲,激励美股周二早盘由黑翻红.

* 其他:

--苹果(AAPL.O)最大代工制造商富士康(2038.HK)计划,明年将位於河南郑州的富士康科技园的员工数量扩大一倍,大幅提高iPhone和iPad的代工产量,扩产後,富士康郑州厂将成为全球最大的智慧型手机生产基地.

--长荣海运(2603.TW)及阳明海运(2609.TW)所属的CKYH联盟共五家国际货柜船公司宣布,将扩大亚欧线合作,从航线到舱位全面深化结盟,迎战丹麦马士基(MAERSKb.CO)、地中海和法国达飞,以及G6联盟等海运系统.

--奇美电(3481.TW)执行长段行建周二表示,今年资本支出约500亿台币,明年降至300亿台币以下,将以发展液晶平躺(IPS)等新技术为主,明年营收与获利肯定比今年好.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.