《台湾报摘》--工商时报12月28日

* 头版头条:

--今年耶诞节过後的"超级星期一",英、美零售业绩皆开出红盘,美国单日零售额估计上看290亿美元,业绩比"黑色星期五"还要火红,使得年终耶诞销售旺季的整体零售额快速飙高.

* 其他:

--国泰金控(2882.TW)昨日宣布,子公司国泰人寿自新桥资本手中买下台新金控丁种可转换特别股,总金额47.39亿台币,取得近2.59亿股丁种特别股,约占台新金股权3.45%.国寿表示,主要是看该特别股每年的固定配息,目前尚不考虑转换为普通股.

--ECFA早收清单自明年1月1日起,台湾出口到大陆,共有农渔产、机械与石化及纺织等437项产品关税税率降至零,至此,双方早收清单合计有94.5%产品税项降为免税,台湾明年降税利益保守估计152.7亿台币.

--台寿保2833.TW公告取得中国证监会核准合格境外机构投资者(QFII),系为台湾第三家取得大陆QFII资格的寿险业者,惟投资额度有待人民银行外管局申请投资额度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.