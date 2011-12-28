〔台湾央行〕开放申购36、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北12月28日电---台湾央行周三表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.为因应农历年後的银行资金配置需求,因此今日开放36天期存单供银行申购,其落点在2月1日.

今日存单到期金额为1,337.5亿台币.各天期央行存单发行利率如下:36天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行342.5亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负9亿台币,累计超额准备为911亿台币,加计前期1%的超额准备为1,888亿台币.(完)