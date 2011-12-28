〔台湾金融〕国泰金取得台新金私募特别股共47.4亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月28日电---台湾大型民营金控--国泰金(2882.TW)周三晚间表示,旗下的国泰人寿取得中小型金控--台新金控(2887.TW)特别股共2.59亿股,投资金额47.4亿台币.
国泰金表示,成交价格为每股18.3台币,而此项投资是依保险法规定的寿险资金运用.
国泰金公告表示,此项特别股无到期日,股息率6.5%,发行满10年调整为7.5%.为向新桥投资(TPG Newbridge Taishin Holdings II, Ltd., Taishin Co-investor Holdings II)购入.而台新金控的净值目前为每股13.91台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。