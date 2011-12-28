〔台湾金融〕国泰金取得台新金私募特别股共47.4亿台币

路透台北12月28日电---台湾大型民营金控--国泰金(2882.TW)周三晚间表示,旗下的国泰人寿取得中小型金控--台新金控(2887.TW)特别股共2.59亿股,投资金额47.4亿台币.

国泰金表示,成交价格为每股18.3台币,而此项投资是依保险法规定的寿险资金运用.

国泰金公告表示,此项特别股无到期日,股息率6.5%,发行满10年调整为7.5%.为向新桥投资(TPG Newbridge Taishin Holdings II, Ltd., Taishin Co-investor Holdings II)购入.而台新金控的净值目前为每股13.91台币.(完)