〔路透专访〕瑞穗金融集团社长佐藤康博看好海外贷款业务将持续成长

路透东京12月27日电---瑞穗金融集团(8411.T)社长佐藤康博表示,瑞穗海外放贷下一季整季仍将持续有强劲成长;由於欧债危机导致欧洲银行业者收紧银根,瑞穗来自国际间的贷款需求因而跳升.

佐藤康博在接受路透专访时说,欧元区动荡也为日本银行业创造了少有的机遇,使其得以趁欧洲对手出脱资产之际扩大海外布局.但瑞穗仍将审慎观察欧债危机的发展.

截至9月的六个月中,瑞穗金融集团海外放贷余额成长13%至创纪录的1,320亿美元,约占放贷总额的16%,有助於缓和国内因企业扩张脚步审慎而下滑的局面.

"在亚洲,日本和法国银行向来是基础建设融资的主要参与者,不过法国业者已经撤退,"佐藤说."截至3月底的下半财年,我们料可维持和上半财年相同的贷款成长速度."

欧洲银行业者为达到新的资本规定并缓解融资紧绌,料将出脱高达3万亿(兆)欧元资产;由於日本银行对出现问题的欧洲主权债曝险部位较少,外界认为日本业者正蓄势买进欧洲银行资产.

这对日本三大银行而言是一大提振.以资产规模而论,日本依序排名前三大的银行--三菱UFJ金融集团(8306.T)、瑞穗、三井住友金融集团(8316.T)--正放眼海外以期弥补国内低迷的放贷业务.

不过佐藤说,瑞穗只有兴趣买进有助於和目标客层建立业务关系的欧洲资产,例如地区性绩优企业或跨国企业--短期内虽无法立竿见影,但是最後将是值得的.

"买下诸如专案融资贷款和航空租赁之类的资产,可能在短期会提高获利,但是却无益於建立长期的海外客户关系,"佐藤说.(完)