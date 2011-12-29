〔台湾货币市场〕12月29日及本提存期资金预期变化一览表

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期216亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--100/9R期10年期公债发行,金额350亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4,480.9亿台币:
12/30 1,085.00亿
12/31 908.00亿
01/01 2,009.90亿
01/02 445.00亿
01/03 33.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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