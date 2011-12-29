〔专栏节选〕下一任总统的饭碗不好捧!--谁为台湾经济找出路?--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

下一任总统花落谁家？即将进入最後倒数计时阶段，蓝绿两党几乎已到肉搏战的阶段，谁都有输不得的压力，原因是台湾是全民普选。权力集中的大政府架构，由选民决定谁来通吃。

总统的大位一旦选上，就可以一人集大权於一身，总统可以直接分派的职位超过五千个，怪不得每一次总统大选，台湾必定是举国总动员，每个人的派系属性、颜色都被激荡出来。不过总统权力虽大，责任更大，我认为二○一二年选出来的下一任总统必定是很苦、很苦的苦差事，也就是说── 下一任总统的饭碗不好捧，谁选上了，恐怕是挨骂居多。

虽然马英九仍在擘画「黄金十年」的美梦，不过台湾经济的挑战恐怕一波接着一波，不但是国际经济冲击台湾，而且，台湾经济自身结构的调整也是困难重重。最能体现这个内外交迫的，有两位代表性的人物，一位是末日博士鲁比尼，另一位是声望崇隆的央行总裁彭淮南。

**大师皆警告,欧债问题恶化中**

着眼国际经济的末日博士鲁比尼最近预告，一二年超完美风暴将会来袭。鲁比尼警告：如果美国、欧元区、中国这三个经济体的决策者在新的一年继续采取拖延战术，到一二年，最慢到一三年，就会爆发他所说的超完美风暴，也就是说美国二次衰退，欧洲情势失控，中国经济硬着陆。商品大王吉姆．罗杰斯也附和说，百分之百会再爆发金融危机，情况可能比○八年还要更严重。

不论是鲁比尼或罗杰斯，都预告二○一二年可能是十分不平顺的一年，目前欧洲的情况就像温水煮青蛙一般，眼看着病情一天天恶化，但是却找不到药方，只有头痛的时候吃一点止痛药。相对欧洲，美国情况算是乐观，美国正以优势竞争力攫取全世界资源，一二年美国的情况应可偏安，倒是中国的经济情势恐怕要十分留意。

如果说欧洲经济的温和崩坏是全球一致的共识，那麽一二年中国经济的变化，将是全球经济最大的变数。目前看好中国经济与看坏中国经济的，可说是泾渭分明。先前如林毅夫大为看好，认为中国经济可以再继续奔驰三十年，但是经济学者郎咸平却认为中国经济作假帐，政府赤字达三十兆元人民币，暗示中国经济将崩溃。同样看房地产也有两极观点，像谢国忠认为，两年内房价必腰斩，但是夏斌认为中国政府有掌控力，不会放任房地产崩盘。

中国经济到底硬着陆？或者是软着陆？与房地产如何调整有很大的关联。若是房价暴跌，自然产生硬着陆；反之，房地产温和下跌，经济软着陆机率大。不过中国经济已奔驰了三十年，当全球经济都放慢了脚步，中国经济停下来歇歇脚已是必然，除了房地产的变数，中国温州、鄂尔多斯的高利贷风暴恐怕不单纯，中国民企面对高利贷绝对撑不久。

**中国ＧＤＰ飞速成长,股市却黯淡无光**

中国的《第一财经日报》最近报导：浙江省一一年前九个月倒闭企业达二．五万家，这个数字已超过○八年金融海啸全年的总和。中国的民企在急速扩张後，资金断链，老板跑路者不计其数，尤其是过去一窝蜂投资的传统产业，如打火机、纺织、皮革、鞋业等都面临转型困难，企业生存状况极度恶化。

民企面临的生存危机，也出现在资本市场上。中国股市一一年表现，除希腊外，全球几乎是敬陪末座，到十二月二十三日为止，上海股市下跌二一．四％，深证下跌二七．九五％。因为外资逃跑，深沪Ｂ股跌幅更重，深圳Ｂ股下跌三二．七％，上海Ｂ股也跌二八．九六％。更可怕的是，一一年中国政府救市一波接一波，包括中央汇金进场拉抬银行股，後来又有社保基金、养老金进场护盘，但是深沪股市仍频创新低。沪深三○○最近写下二二九七．六○七点的新低，深圳Ａ股回到八九三．六九八点，上证跌到二一四九．四二三点，比起十年前创下的二二四五．四四点还要低很多。

中国ＧＤＰ总额从○一年的一○．八兆元人民币，到一一年底已达四十三．七兆元人民币，ＧＤＰ规模成长超过三倍，中国经济成长率每年几乎都出现两位数成长，一一年至少也有九％以上。中国ＧＤＰ表现全世界最亮眼，但是作为经济橱窗的股市却黯淡无光，这是一个十分吊诡的现象，意味了中国存在着十分复杂的变数。

假如中国经济出现如陶冬博士所言：中国经济将不是硬着陆，但也不是软着陆，而是比软的再硬一点。那麽两岸在ＥＣＦＡ︵经济协议︶加速交流之後，台湾经济一二年面对的挑战将是空前的巨大，这可从两岸资本市场一一年高度连结看出来。

过去三十年来，台湾经济与美国连结很深，台湾的股民早上起床一定会看看美股收盘，只要美股上涨，台湾股市八九不离十也会跟着上涨，尤其是那斯达克的命运，几乎决定台湾电子股的前途。但一一年台股与美股完全脱钩，台股不知不觉和深沪股市连结在一起。

一一年美股表现超强势，全球股市跌不休，只有一个惨字形容，但是美股一一年是涨势。美国道琼指数在耶诞节前收在一二二九四点，一一年的涨幅达六．一九％；Ｓ＆Ｐ五○○也有○．六一％的涨幅；与台湾关联较深的那斯达克下跌一．二九％，费城半导体指数则下跌一○．四九％。但问题来了，台湾一一年电子分类指数从三四一．二三点跌到二四三．六点，跌幅却高达二八．六一％，这个跌幅与深圳Ａ股跌幅差不多。美国费城半导体指数下跌一○．四九％，但是有台积电撑着的半导体分类指数却下跌逾一八％，这充分显示，台湾电子业的竞争力跟不上美国脚步。但是电子业以中国为主要生产基地，创造蝇头小利，失去了竞争力，股价不知不觉与深沪股市走在一起了。

**种种迹象显示,一二年台湾经济将趋缓**

一言九鼎的央行总裁彭淮南最近站出来说：台湾一二年将面对「三低一高」。彭总裁的论点是欧债危机影响很大，全球经济将趋缓，影响台湾出口产业。台湾出口总额有九％直接出口到欧洲，还有更多是透过中国出口到欧洲，而中国对欧出口比重达二一％，一一年下半年台湾对欧盟出口已出现负成长，对美出口也从上半年的一五．八％，到下半年降为九．五％，出口受到影响已十分明显。

同样以出口导向的中国也很严重。最近公布进出口数据的中国，一一年一至十一月进出口总额三．三○○九六兆美元，成长二三．六％，但十一月总额三三四四亿美元，成长一七．六％，一一年一至十一月出口成长二一．一％，但十一月只有一三．八％，可以看出出口成长快速下滑。这其中，一○年中国对欧出口成长三三％，一一年前十一个月只有一五．一％，一○年对美出口成长二九．五％，一一年只有一四．八％。过去出口是中国创造ＧＤＰ成长的主要支柱，一一年贡献度已显着缩小，取而代之的是消费。