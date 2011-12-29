〔专栏节选〕盘踞平壤上空的秃鹰--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月29日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

北韩领导人金正日骤逝，一度造成亚洲金融市场的重挫，所幸在欧美股市稳住阵脚下，才让东北亚股市松了一口气。

北韩政府原本所能提供人民的生活物资就已经相当贫乏，但根据逃离北韩的人士指出，自从金正日过世後，北韩的生活更加艰困，许多民生市场都为了举办金的丧礼而关闭。根据《金融时报》的报导，当地的米价已经上涨三分之一。此外，电力供应量也降到危险程度的低点；北韩目前的用电量只有二十年前的三分之一。

为了取得燃料，北韩民众滥砍森林，严重破坏山林水土环境，导致经常性的山崩和洪患，影响北韩许多煤矿矿区的开采作业，无法取得足够的煤产量。同时，北韩政府也没有足够的技术和设备，在被沼泽水塘所淹没的矿区进行抽水工程，这也进一步影响燃料的供应。

面对如此沉重的经济压力，许多分析师认为，金正日的接班人——小儿子金正恩，别无他途，只有向中国靠得更近，对中国开放市场。北京扮演着平壤生命线的角色，但过去却无法成功地让金正日在主要商业领域做出更大的让步。未来，这样的结构可望开始出现松动。

在上个世纪前半，北韩经济一度比南韩来得强盛繁荣，然而在经过六十年的锁国政策，完全未与西方交流下，北韩政治、经济、社会的发展几乎停滞不前。尤其在一九九○年代前後，北韩最主要的後台老大哥苏联解体，更让北韩与地球上的其他国家断了往来，犹如亚马逊雨林里的原始部落一般。

北韩一直坚守其「主体思想」，落实到政策执行面却是反其道而行；北韩并没把自己打造成一个坚强、独立的国家，反而沦为国际乞丐，仅能仰赖中国和其他国际组织的施舍来养活自己的人民，并维系政权的运作。

在这样的锁国政策下，可以肯定的是，北韩的经济必将逐渐萎缩，终致整个瓦解。但为何北韩领导人仍如此积极地采取这种让国家不断萎缩的封闭政策？很明显地，在平壤里头，有一小部分接近权力核心的族群，靠着锁国政策滋养壮大自己；他们嘴里的肥羊，又怎能轻易放走呢？这个派系结构的组成分子可能包括军方的领导人、共产党的资深党国大老，以及政府官僚体系的高阶首脑。

尽管透过经济改革，可以让人民的生活过得更好，进而创造这群自肥分子本身更多的财富，但是他们不见得愿意冒这种风险。他们担心害怕的是，改革可能让其原本掌握的优势流失；当把他们自己放到一个公平的舞台上，与其他人相互竞争时，他们很可能没有招架的余地。

对於北韩这批既得利益者而言，他们宁可继续掠食北韩残缺的腐肉，也不愿意活化经济，养出更多的肥肉与全体北韩人民共享。(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.