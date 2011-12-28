〔台湾债市〕RP利率平稳,观望明日债券交割及央行会议

路透台北12月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.明日100/9R期公债即将交割,但今日市场却相对平静,投信和寿险仍有余钱流入,资金调度尚称平顺;不过也有部分交易商感受趋紧,各家资金分配不均.

资金调度人士表示,明日分别有80亿和350亿台币的土地银行金融债及央债交割,加上正值年底资金需求高峰,料将面临资金供给方不小的赎回压力.另外,央行第四季理监事会议也是明日的重头大戏,交易商纷纷备战以待.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691](完)