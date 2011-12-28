〔台湾债市〕RP利率平稳,观望明日债券交割及央行会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.明日100/9R期公债即将交割,但今日市场却相对平静,投信和寿险仍有余钱流入,资金调度尚称平顺;不过也有部分交易商感受趋紧,各家资金分配不均.
资金调度人士表示,明日分别有80亿和350亿台币的土地银行金融债及央债交割,加上正值年底资金需求高峰,料将面临资金供给方不小的赎回压力.另外,央行第四季理监事会议也是明日的重头大戏,交易商纷纷备战以待.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691](完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。