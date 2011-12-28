〔日本股市〕早盘收市持稳,东电因政府呼吁暂告国有化而重挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月28日电---日本股市周三早盘收市持稳,但东京电力(9501.T)股价重挫,此前日本经济产业大臣枝野幸男呼吁该公司考虑暂时接受国有化.
东电面临福岛核灾需支出的庞大赔偿及清理成本,早盘股价大跌12.8%至184日圆,触及六个月以来最低点,是东京主板中成交金额最大的个股.
Monex Inc资深市场分析师Toshiyuki Kanayama说,东电难逃国有化命运,至少短期内将是如此.
日经指数.N225早盘收低0.05%,报8,436.24点,指数尚停留在25日移动均线切入位8,465.8点,和11月底至12月初升势的50%回档位8,431点之间.成交量为90天日均量的28%.
东证股价指数.TOPX下跌0.2%,报722.82点.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。