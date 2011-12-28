版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 11:41 BJT

〔日本股市〕早盘收市持稳,东电因政府呼吁暂告国有化而重挫

路透东京12月28日电---日本股市周三早盘收市持稳,但东京电力(9501.T)股价重挫,此前日本经济产业大臣枝野幸男呼吁该公司考虑暂时接受国有化.

东电面临福岛核灾需支出的庞大赔偿及清理成本,早盘股价大跌12.8%至184日圆,触及六个月以来最低点,是东京主板中成交金额最大的个股.

Monex Inc资深市场分析师Toshiyuki Kanayama说,东电难逃国有化命运,至少短期内将是如此.

日经指数.N225早盘收低0.05%,报8,436.24点,指数尚停留在25日移动均线切入位8,465.8点,和11月底至12月初升势的50%回档位8,431点之间.成交量为90天日均量的28%.

东证股价指数.TOPX下跌0.2%,报722.82点.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐