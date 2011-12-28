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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 11:49 BJT

《全球市场》亚洲股市在淡静交投中下跌,油价持坚

* MSCI日本以外亚太股指下跌0.8%,日经指数几无变动

* 欧元兑美元徘徊在11个月低位上方

* 美国原油期货上涨,此前曾涨逾2美元

路透东京12月28日电---亚洲股市周三下跌,交投淡静,许多市场人士因年底假期离场;油价继上日上涨後续扬,因在伊朗扬言要禁止石油运输船只通过霍尔木兹海峡後,外界担心供应可能中断.

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