〔台湾股市〕收低28.36点,但长荣带动运输类股走高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月28日电---台湾股市周三下跌0.4%,但长荣(2603.TW)带动运输类股走高,有报导称长荣将与一国际运输联盟加强合作以提高亚洲-欧洲贸易航线业务.
加权股价指数.TWII收低28.36点,报7,056.67点.塑胶类指数.TPLI下跌1.8%,令大盘承压.
运输类指数.TTPI上涨1.27%,长荣股价上涨3.67%.
台新金(2887.TW)上涨0.48%.此前其较大的竞争对手国泰金(2882.TW)称,已从私募股权基金新桥投资手中购入台新金控的股份.[ID:nCT0491563]
台币兑美元TWD=TP持平,报30.306台币.
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超,本月累计买超金额为269亿台币.[ID:nCT0491397]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为561.06亿台币,上日为593.86亿.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。