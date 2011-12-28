〔台湾股市〕收低28.36点,但长荣带动运输类股走高

路透台北12月28日电---台湾股市周三下跌0.4%,但长荣(2603.TW)带动运输类股走高,有报导称长荣将与一国际运输联盟加强合作以提高亚洲-欧洲贸易航线业务.

加权股价指数.TWII收低28.36点,报7,056.67点.塑胶类指数.TPLI下跌1.8%,令大盘承压.

运输类指数.TTPI上涨1.27%,长荣股价上涨3.67%.

台新金(2887.TW)上涨0.48%.此前其较大的竞争对手国泰金(2882.TW)称,已从私募股权基金新桥投资手中购入台新金控的股份.[ID:nCT0491563]

台币兑美元TWD=TP持平,报30.306台币.

台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超,本月累计买超金额为269亿台币.[ID:nCT0491397]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为561.06亿台币,上日为593.86亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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