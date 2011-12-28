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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 16:44 BJT

〔台湾央行〕共发行985亿台币存单,发行余额减少352.5亿

路透台北12月28日电---台湾央行周三表示,今日共发行985亿台币存单,相较存单到期金额1,337.5亿,存单发行余额减少352.5亿.

为因应农历春节前後资金配置需求,央行今日开放36天期存单供银行申购.各天期存单发行金额如下:36天期849亿台币,利率为0.87%;91天期110亿台币,利率为0.93%;182天期26亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行342.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,732.55亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负11亿台币,累计超额准备为913亿台币,加计前期1%的超额准备为1,890亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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