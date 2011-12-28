〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,五年券反映降息预期持续走多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月28日电---台湾债市主要殖利率周三涨跌互见.五年新券101/1发行前交易殖利率继昨日大跌4个基点後,於央行召开理监事会议前夕持续走低.至於10年增额券100/9R在空单陆续回补後,换券压力逐渐浮现,殖利率因而收高.
交易商指出,虽然市场对明日央行是否降息看法分歧,但这两天已有部分外商银行与交易商押宝降息而做多101/1,令发行前交易殖利率短短两天就大跌近5个基点.由於债市已先行反映降息预期,後续反而要提防利多没能出现或是利多出尽时的卖压.
"预期降息的气氛转浓,但要看消息面配不配合,"一票券商交易员称.
另一证券商交易员则指出,倘若明日央行决定维持利率不变,债市短期料将浮现卖压,但殖利率弹升的空间也不大,因为逢高就会吸引买盘进场.
根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -0.85 0.9745 *0.9710-0.9868* 49.5
10 100/9R A00109R=TWO +0.16 1.2730 1.2668-1.2760 57.5
20 100/7 A00107=TWO -0.20 1.7080 1.7080-1.7100 1.0
注:*代表该期券交易以来殖利率最高或最低
央行理监事会议大戏将在明日登场,原本市场对降息的预期不大,但由於央行在22日发表了欧债问题对台湾基本面产生的影响研究报告,反而令降息的预期逐渐发酵.
惟纵然央行降息,但交易商认为,以前次央行在五次升息过程中,共只调高30天期定期存单利率30个基点来看,本次央行展开降息循环,一般预料次数顶多二至三次,届时定期存单利率的下调空间恐怕不大.
"这次纵然降息半码(12.5个基点),但存单利率有多少空间可调?"一票券商交易员称.
此外,他也提及,养券利差逐渐缩小已成趋势,多少也影响金融机构的买进意愿.降息後,利差势必进一步缩窄,届时市场是否能接受此一现实而维持买气不坠,也将会是多方面临的另一道考验.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.7080
10 100/9 A00109=TWO 1.2735
5 100/6 A00106=TWO 1.0010
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。