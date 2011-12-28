〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,五年券反映降息预期持续走多

路透台北12月28日电---台湾债市主要殖利率周三涨跌互见.五年新券101/1发行前交易殖利率继昨日大跌4个基点後,於央行召开理监事会议前夕持续走低.至於10年增额券100/9R在空单陆续回补後,换券压力逐渐浮现,殖利率因而收高.

交易商指出,虽然市场对明日央行是否降息看法分歧,但这两天已有部分外商银行与交易商押宝降息而做多101/1,令发行前交易殖利率短短两天就大跌近5个基点.由於债市已先行反映降息预期,後续反而要提防利多没能出现或是利多出尽时的卖压.

"预期降息的气氛转浓,但要看消息面配不配合,"一票券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,倘若明日央行决定维持利率不变,债市短期料将浮现卖压,但殖利率弹升的空间也不大,因为逢高就会吸引买盘进场.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.85 0.9745 *0.9710-0.9868* 49.5

10 100/9R A00109R=TWO +0.16 1.2730 1.2668-1.2760 57.5

20 100/7 A00107=TWO -0.20 1.7080 1.7080-1.7100 1.0

注:*代表该期券交易以来殖利率最高或最低

央行理监事会议大戏将在明日登场,原本市场对降息的预期不大,但由於央行在22日发表了欧债问题对台湾基本面产生的影响研究报告,反而令降息的预期逐渐发酵.

惟纵然央行降息,但交易商认为,以前次央行在五次升息过程中,共只调高30天期定期存单利率30个基点来看,本次央行展开降息循环,一般预料次数顶多二至三次,届时定期存单利率的下调空间恐怕不大.

"这次纵然降息半码(12.5个基点),但存单利率有多少空间可调?"一票券商交易员称.

此外,他也提及,养券利差逐渐缩小已成趋势,多少也影响金融机构的买进意愿.降息後,利差势必进一步缩窄,届时市场是否能接受此一现实而维持买气不坠,也将会是多方面临的另一道考验.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7080

10 100/9 A00109=TWO 1.2735

5 100/6 A00106=TWO 1.0010

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)