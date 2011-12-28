《企业看点》--12月28日财务活动报导摘要

路透12月28日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 韩国媒体周三报导,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)旗下再保险公司General Re,有意收购韩国东洋人寿(082640.KS),以进军这一前景广阔的市场.[ID:nL3E7NS12M]

* 据媒体报导,中国能源巨头--中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)已经与浙江省签署六个重大合作项目,总投资约1,391亿元人民币(220亿美元).[ID:nL3E7NS06R][ID:nCN1308956]

* 经济时报援引印度金融服务部长D.K. Mittal称,印度反对重组陷入困境的国有航空公司Air India[AIN.UL]的债务,担忧此举将迫使印度国有银行承担重大损失.[ID:nL3E7NS0T6]

* 中国证券报周二报导,由於2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,明年上市银行股权融资量或会超过1,000亿元人民币(157.8亿美元).[ID:nCN1307064]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)