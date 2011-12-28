《企业看点》--12月28日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月28日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 韩国媒体周三报导,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)旗下再保险公司General Re,有意收购韩国东洋人寿(082640.KS),以进军这一前景广阔的市场.[ID:nL3E7NS12M]
* 据媒体报导,中国能源巨头--中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)已经与浙江省签署六个重大合作项目,总投资约1,391亿元人民币(220亿美元).[ID:nL3E7NS06R][ID:nCN1308956]
* 经济时报援引印度金融服务部长D.K. Mittal称,印度反对重组陷入困境的国有航空公司Air India[AIN.UL]的债务,担忧此举将迫使印度国有银行承担重大损失.[ID:nL3E7NS0T6]
* 中国证券报周二报导,由於2011年整体市况不佳,部分上市银行未完成股权融资计划,而新资本监管标准明年若实施,银行业面临新的资本补充压力.业内人士估计,明年上市银行股权融资量或会超过1,000亿元人民币(157.8亿美元).[ID:nCN1307064]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。