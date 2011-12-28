〔日本股市〕交投清淡收盘微跌,东京电力在收归国有的呼声下惨跌(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经指数近持平,困於两大重大技术水准之间
* 东京电力股价暴跌近12%,因有国营化的呼声
* 成交清淡
路透东京12月28日电---日本股市日经指数周三在清淡交投中小幅收低,本周稍晚意大利将进行公债标售.东京电力(9501.T)股价重挫,此前日本经济产业大臣枝野幸男呼吁该公司考虑暂时接受国有化.
东京电力成为主板成交量最大的个股,收盘暴跌11.9%至186日圆,创六个月来新低;该公司面临福岛核电厂灾变的的巨额赔偿及清理费用.
Monex Inc资深市场分析师Toshiyuki Kanayama表示,东京电力将无可避免地遭到国有化,至少会短暂地收归国有.
"短线交易商买卖东电,和奥林巴斯(7733.T)的状况相似.这些都是真的还有在动的股票,因此人们就这些股票进行买卖,寻求短线获利."他说道.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。