〔日本股市〕交投清淡收盘微跌,东京电力在收归国有的呼声下惨跌(更新版)

(新增细节)

* 日经指数近持平,困於两大重大技术水准之间

* 东京电力股价暴跌近12%,因有国营化的呼声

* 成交清淡

路透东京12月28日电---日本股市日经指数周三在清淡交投中小幅收低,本周稍晚意大利将进行公债标售.东京电力(9501.T)股价重挫,此前日本经济产业大臣枝野幸男呼吁该公司考虑暂时接受国有化.

东京电力成为主板成交量最大的个股,收盘暴跌11.9%至186日圆,创六个月来新低;该公司面临福岛核电厂灾变的的巨额赔偿及清理费用.

Monex Inc资深市场分析师Toshiyuki Kanayama表示,东京电力将无可避免地遭到国有化,至少会短暂地收归国有.

"短线交易商买卖东电,和奥林巴斯(7733.T)的状况相似.这些都是真的还有在动的股票,因此人们就这些股票进行买卖,寻求短线获利."他说道.