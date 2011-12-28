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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 15:08 BJT

〔日本债市〕公债因工业生产看俏而下滑,消费税提案带来不确定性

日本东京12月28日电---日本政府公债价格周三在清淡交投中下滑,指标公债收益率(殖利率)被推升至两周高位,此前日本政府公布数据预测工业生产前景看好.

收益率曲线朝空方趋陡,超长天期公债例如20年期和30年期收益率上升超过其他券种,围绕上调消费税的不确定性打压投资者对较长天期公债的偏好.

市场人士关注这项最终把5%的消费税提高一倍的提案能否通过,野田首相不仅面临反对党反对此项提案,即使同党阵营也有杂音.

许多市场人士表示,只要消费税的前景不明朗,投资人很难调整其部位.

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