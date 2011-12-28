〔日本债市〕公债因工业生产看俏而下滑,消费税提案带来不确定性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
日本东京12月28日电---日本政府公债价格周三在清淡交投中下滑,指标公债收益率(殖利率)被推升至两周高位,此前日本政府公布数据预测工业生产前景看好.
收益率曲线朝空方趋陡,超长天期公债例如20年期和30年期收益率上升超过其他券种,围绕上调消费税的不确定性打压投资者对较长天期公债的偏好.
市场人士关注这项最终把5%的消费税提高一倍的提案能否通过,野田首相不仅面临反对党反对此项提案,即使同党阵营也有杂音.
许多市场人士表示,只要消费税的前景不明朗,投资人很难调整其部位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。