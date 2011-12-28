〔台湾货币市场〕短率继续微幅向上,年底作帐因素发酵

* 资金不多,利率再小升

* 短率仍可能走高

记者 高洁如

路透台北12月28日电---台湾银行间短期利率周三续略攀升,由於年底作帐因素发酵,银行冲刺放款增加资金需求,外商又减少拆出额度,让拆款和短票利率普遍趋升.

资金调度人士表示,市场新钱难觅,尤其是外商银行减少拆出额度,让本地银行多仅能以自有资金因应.而也因为不少银行目前准备数字仍不足够,因此市场上可拆出的资金不多,利率也随之走升.一周的拆款利率高位升抵0.8%的水位.

"今天还是很缺(资金),票券商都说,利率可以随我们开,"一位公营银行资金调度人士称.

另一位民营银行资金调度人士则表示,由於银行内部规定购买的短票余额有一定的限制,因此虽然短票利率水位较高,但今日仍是将短票的承做量降低,转以拆款来支应票券商、银行的资金需求.

本地时间15:08拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.407%,上日在0.400%;区间在0.299-0.77%,同上日.

而2-7天拆款利率区间高位则是较上日走升1基点,今日区间在0.392-0.80%,上日在0.392-0.79%.

**短票利率也在高位**

短票方面,交易商指出,票券商需金若渴,且银行资金较少,令票券商在短票利率上相对退让.短票利率主要成交在0.87%,虽和上日相似,不过大型票券商与大型银行承做利率见到0.89%的高水位.

央行今日存单到期金额1,337.5亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

一位大型票券商交易员认为,央行在明日将召开第四季的理监事会议,市场目前认为央行将利率持稳,与降息的预期都有.目前各方对此变数,多数看法中性,也未反映在货币市场的利率变化.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]

上述票券商交易员进一步表示,影响年终的货币市场资金短缺的主要因素,还是各银行冲刺放款,估计冲放款的最後拨款日应不会晚过明天,因此周五资金紧俏情况应会较周四舒缓一些.

央行本周存单到期总额为4,540.5亿台币,本周四存单到期216亿,周五1,085亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负11亿台币;累计超额准备为913亿台币,加计前期1%的超额准备为1,890亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳.明日100/9R期公债即将交割,但今日市场却相对平静,投信和寿险仍有余钱流入,资金调度尚称平顺;不过也有部分交易商感受趋紧,各家资金分配不均.

资金调度人士表示,明日分别有80亿和350亿台币的土地银行金融债及央债交割,加上正值年底资金需求高峰,料将面临资金供给方不小的赎回压力.另外,央行第四季理监事会议也是明日的重头大戏,交易商纷纷备战以待.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)