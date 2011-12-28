〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,静待明日央行理监事会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月28日电---台币兑美元TWD=TP周三微收升0.2分,因年关将届,加之台湾央行理监事会议召开在即,市场交投气氛观望,走势多由实质需求带动.
针对央行降息与否,市场看法相当分歧.汇银人士对此表示,若央行降息恐引领外资汇出,不过年末外资纷纷休假去,外商银行交投淡静且欠缺方向性;待下周外资收假重新归队,台股厘清方向後,台币才有机会走出新行情.
"没什麽量出来,年底就差不多定在30.3上下,"一位民营银行交易人士称.
台湾加权指数.TWII周三收盘下跌0.40%,报7,056.67点;外资及陆资在台股买超28.48亿台币,已连续四日买超,累计金额为112.05亿台币.[ID:nCT0491695]
东京汇市中,欧元兑美元周三在亚洲盘守在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果.[FRX/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.310 30.312 30.200-30.319 30.312 4.85 4.61
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.300 30.288 30.286-30.309 30.286 2.33 1.81
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.065/-0.050 -0.050/-0.040
美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.225/-0.195
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。