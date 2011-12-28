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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 17:15 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微收升,静待明日央行理监事会议

路透台北12月28日电---台币兑美元TWD=TP周三微收升0.2分,因年关将届,加之台湾央行理监事会议召开在即,市场交投气氛观望,走势多由实质需求带动.

针对央行降息与否,市场看法相当分歧.汇银人士对此表示,若央行降息恐引领外资汇出,不过年末外资纷纷休假去,外商银行交投淡静且欠缺方向性;待下周外资收假重新归队,台股厘清方向後,台币才有机会走出新行情.

"没什麽量出来,年底就差不多定在30.3上下,"一位民营银行交易人士称.

台湾加权指数.TWII周三收盘下跌0.40%,报7,056.67点;外资及陆资在台股买超28.48亿台币,已连续四日买超,累计金额为112.05亿台币.[ID:nCT0491695]

东京汇市中,欧元兑美元周三在亚洲盘守在11个月低点上方,年底清淡交投料将令欧元持续低迷,市场等待意大利在本周稍晚的公债标售结果.[FRX/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.310 30.312 30.200-30.319 30.312 4.85 4.61

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.300 30.288 30.286-30.309 30.286 2.33 1.81

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.065/-0.050 -0.050/-0.040

美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.225/-0.195

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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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