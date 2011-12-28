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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 15:47 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超359亿韩元,为连续第四日买超

路透首尔12月28日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超359亿韩元,为连续第四日买超,累计四个交易日以来买超4,019亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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12月28日 35.9 -20.9 184.0

12月27日 91.6 199.0 -209.3

12月26日 84.2 -54.0 12.9

12月23日 190.2 80.9 -530.5

12月22日 -25.1 101.8 -75.4

12月21日 329.9 151.9 -569.0

12月20日 -324.0 49.3 166.8

12月19日 -240.9 101.1 166.6

12月16日 32.1 -33.7 145.2

12月15日 -286.4 -1.3 485.7

12月14日 -345.0 38.9 242.7

12月13日 -207.1 67.0 388.6

12月12日 -0.2 -127.3 -66.7

12月 9日 -423.5 40.5 579.1

12月 8日 203.4 -41.5 -24.9

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本月以来 -376.9 2,856.9 -1,735.9

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今年以来 -8,005.9 11,749.4 -1,721.2

-------------------------------------------------(完)

--编译 张明钧; 审校 白云

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