《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:并未有新方向的讯息.从12月中旬低点上涨的走势看来只是在进行修正,近期波动区间收窄可能是接下来下跌走势的一部分,但需要跌破1.2983才能够确立跌势.

美元/加元:大波动区间收窄可被视为是持续走高的型态,因其中的波浪走势看来正是如此.若"E浪低点"位於或高於1.0169/60加元将是最恰当的结果,但目前尚未通过积极偏多来确认此一走势.油价大涨将会对美元/加元涨势构成威胁,因短期油价与汇价间的连动性偏高,若跌破1.0130-1.0052可望是另一买进契机.(完)