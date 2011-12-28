〔路透基点〕三家银行加入远东国际租赁10亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港12月28日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,三家银行加入上海的远东国际租赁公司10亿元人民币贷款案,主办行为德意志银行上海分行.

瑞穗实业银行上海分行、渣打银行上海分行及三井住友银行上海分行均将以最高等级加入.这三家银行目前正寻求内部信贷核批.

一名消息人士称,这笔贷款将均分为一年期循环贷款及三年期定期贷款.贷款利率为中国人民银行基准利率的110%.

贷款资金用途为供作营运资本之用.

远东国际租赁公司为香港上市的远东宏信(3360.HK)在金融租赁服务领域的核心企业.据消息人士指称,身为国有企业中化集团成员企业的远东宏信将为这项协议提供担保.

远东国际租赁公司去年寻求60亿元人民币三年期贷款,主办行为国家开发银行,贷款利率为中国人民银行基准利率的90%.(完)