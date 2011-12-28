〔路透基点〕三家银行加入远东国际租赁10亿元人民币贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月28日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,三家银行加入上海的远东国际租赁公司10亿元人民币贷款案,主办行为德意志银行上海分行.
瑞穗实业银行上海分行、渣打银行上海分行及三井住友银行上海分行均将以最高等级加入.这三家银行目前正寻求内部信贷核批.
一名消息人士称,这笔贷款将均分为一年期循环贷款及三年期定期贷款.贷款利率为中国人民银行基准利率的110%.
贷款资金用途为供作营运资本之用.
远东国际租赁公司为香港上市的远东宏信(3360.HK)在金融租赁服务领域的核心企业.据消息人士指称,身为国有企业中化集团成员企业的远东宏信将为这项协议提供担保.
远东国际租赁公司去年寻求60亿元人民币三年期贷款,主办行为国家开发银行,贷款利率为中国人民银行基准利率的90%.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。