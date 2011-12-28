〔台湾新债〕中钢明年拟标售200亿台币公司债,充实营运资金

路透台北12月28日电---台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)周三表示,该公司董事会通过将在明年度发行上限200亿台币的无担保公司债,用以充实营运资金,发行年期为三至七年.

中钢曾在9月标售总额197亿台币的公司债,五年及七年期券分别以1.36%、1.57%定价,发行量各为93亿、104亿台币.

中钢在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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