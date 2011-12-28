〔台湾新债〕中钢明年拟标售200亿台币公司债,充实营运资金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月28日电---台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)周三表示,该公司董事会通过将在明年度发行上限200亿台币的无担保公司债,用以充实营运资金,发行年期为三至七年.
中钢曾在9月标售总额197亿台币的公司债,五年及七年期券分别以1.36%、1.57%定价,发行量各为93亿、104亿台币.
中钢在中华信评的评等为"twAA+".(完)
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--记者 董永年; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。