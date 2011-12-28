〔路透基点〕北京奔驰贷款案规模降至26亿元人民币後重返市场--RLPC

路透香港12月28日电---汤森路透旗下基点引述银行界消息人士称,由中国中信银行牵头的北京奔驰汽车有限公司融资案重返市场,规模从28亿元人民币降至26亿元人民币.

一名消息人士表示,此案包含3亿元人民币的一年期循环信用贷款,以及23亿元人民币的五年期贷款;10月19日的报导指出,这笔贷款结构为双边贷款.

利率定为中国人民银行基准利率的100%,不过一名消息人士指出,定价仍有可能变动.

多位消息人士提到,北京银行可能参与.

筹得资金将用於兴建新的发动机(引擎)工厂.

此贷款预定在1月结案.

北京奔驰的其它两项融资仍在市场上募集.其中一笔为交通银行牵头的54亿元人民币六年期贷款.这笔贷款亦将用於兴建新的发动机工厂,利率定为中国人民银行基准利率的100%.

另一项交易则为由中国农业银行牵头的48亿元人民币八年期贷款案.国家开发银行也加入委托主办行之列;中国银行、招商银行及光大银行则加入共同参贷行.利率亦为中国人民银行基准贷款利率的100%,宽限期三年.(完)