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货币新闻 | 2011年 12月 28日 星期三 17:44 BJT

〔路透基点〕苏州新中天置业敲定4.5亿元人民币三年期贷款----RLPC

路透香港12月28日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,苏州新中天置业有限公司4.5亿元人民币三年期贷款已经签署,作为其在苏州开发的中天合景住宅项目融资.

中国银行担任委托主办行,贷款金额为2.7亿元人民币,中国建设银行作为参贷行,贷款1.8亿元.

如同先前报导,该贷款利率是中国人民银行贷款基准利率的115%.一年宽限期过後,每半年等额还款一次.

苏州新中天置业是苏州中翔集团下辖子公司,官方网站显示该集团经营房地产、贸易、旅游和金融等多种业务.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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