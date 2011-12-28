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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 18:01 BJT

《外汇动态》印尼卢比可望吸引冒险投资人投资

0942GMT---在惠誉调高印尼债信评等至投资级後不久[ID:nCT0426370],印尼国会紧接着通过了一项外界等候多时的法案,投资人期望该法案将会加速政府基础建设开发案的土地取得.

若2012年冒险意愿回升,印尼卢比IDR=可望吸引新的支持者.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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