台湾经济指标预测--12月29日至2月20日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-----------------------------12月26日当周----------------------------------------
12/29 1600 央行理监事会议 第四季 1.875% 重贴现率1.875%
------------------------------1月2日当周-----------------------------------------
1/5 1600 外汇存底 12月底 -- 3,879.68亿美元
1/5 1600 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.01%(年变动率)
-------------------------------1月9日当周(2012)------------------------------------
1/9 1600 商品出口 12月 -- +1.3%(年变动率)
1/9 1600 商品进口 12月 -- -10.4%(年变动率)
-------------------------------1月16日当周(2012)------------------------------------
1/20 1600 外销订单 12月 -- +2.54%(年变动率)
1/20 1600 工业生产 12月 -- -3.55%(年变动率)
-------------------------------1月30日当周(2012)------------------------------------
1/30 1600 季调失业率 12月 -- 4.32%
1/30 1610 M2货币总计数 12月 -- +5.07%(年变动率)
*1/31 1600 领先指标 12月 -- -0.01%(月变动率)
-------------------------------2月20当周(2012)------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
经济指标预测或公布日程
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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