〔中非贸易〕苏丹要求与中国的交易使用人民币和苏丹镑--央行总裁

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透喀土穆12月28日电---苏丹央行总裁周三说,该国正在与中国讨论,研议两国间的交易能否以苏丹镑和人民币来取代美元.
自从南苏丹在7月独立後,苏丹镑兑美元在黑市已大幅贬值.苏丹外汇的主要来源为石油,日均产量50万桶,南苏丹产量占约四分之三.
中国是南、北苏丹的主要投资者,投资领域包括建筑和石油项目.
"我们已经向中国提出正式请求,希望以苏丹镑和人民币来进行交易,可能再过不久,我们就可以不再使用美元,"央行总裁Mohamed Kheir al-Zubeir对记者说.
他说苏丹央行正和中国人行讨论这项议题,不过他并未给出时间表或其他相关细节.
苏丹在分裂前是去年中国第六大原油进口来源,供应量1,260万吨.最大供应者为沙特阿拉伯,达4,460万吨.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。