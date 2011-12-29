《台湾报摘》--经济日报12月29日

* 头版头条:

--中国大陆国台办发言人杨毅周三表示,明年将开放台湾居民申请设立"个体工商户",首批开放北京、上海、重庆等九省市,开放的行业为餐饮及零售业.

* 其他:

--台塑(1301.TW)企业总裁王文渊表示,受到欧债及中国大陆紧缩银根波及,加上麦寮六轻发生工安事件,今年下半年获利不好,预期明年塑化业景气到第二季都不会好.王文渊也指出,今年年终奖金恐将不到五个月.

--金管会银行局长桂先农表示,银行业前11月获利创下历史新高;惟兆丰金(2886.TW)董事长蔡友才称,今年资产报酬率(ROA)、股东权益报酬率(ROE)未达2003年、2004年水准,说获利创新高是"关起门来安慰自己".

--太子敦南大楼二度标售,底价从上次的103.6亿台币降到92亿台币,仍流标收场,未能替今年的商用不动产市场划下完美句点;全球资产管理统计,今年流标物件逾400亿台币,显见房市景气转空,标售已非万灵丹.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.