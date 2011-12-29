《台湾报摘》--工商时报12月29日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 头版头条:
--金管会副主委李纪珠昨日表示,将与财政部沟通,寻求两部会之间共识,希望公股银行能带头创造银行并购动能,让国内至少出现几家市占率足够的"领导银行"发挥订价影响力.
* 其他:
--金管会副主委李纪珠昨日表示,台湾要发展人民币境外中心,前提是两岸签订清算机制,但金管会已同步参照香港,研究开放相关人民币理财项目.
--阳明(2609.TW)及长荣(2603.TW)一致表示,自明年元月1日运价涨升,也可达到成本之上,每大柜(40尺)加价400美元后,美西运价回升到1,700-1,900美元,明年首季营收获利都将可获得明显改善.
--金管会银行局长桂先农昨日透露,银行局已在研拟将第一类授信资产(完全无拖欠本金、利息的正常放款)的备抵呆帐提存率由现行0.5%提高到1%,相关制度不排除於2013年起执行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。