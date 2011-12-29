《台湾报摘》--工商时报12月29日

* 头版头条:

--金管会副主委李纪珠昨日表示,将与财政部沟通,寻求两部会之间共识,希望公股银行能带头创造银行并购动能,让国内至少出现几家市占率足够的"领导银行"发挥订价影响力.

* 其他:

--金管会副主委李纪珠昨日表示,台湾要发展人民币境外中心,前提是两岸签订清算机制,但金管会已同步参照香港,研究开放相关人民币理财项目.

--阳明(2609.TW)及长荣(2603.TW)一致表示,自明年元月1日运价涨升,也可达到成本之上,每大柜(40尺)加价400美元后,美西运价回升到1,700-1,900美元,明年首季营收获利都将可获得明显改善.

--金管会银行局长桂先农昨日透露,银行局已在研拟将第一类授信资产(完全无拖欠本金、利息的正常放款)的备抵呆帐提存率由现行0.5%提高到1%,相关制度不排除於2013年起执行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.