〔台湾央行〕开放申购36、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北12月29日电---台湾央行周四表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.为因应农历年後的银行资金配置需求,因此今日开放36天期存单供银行申购,其落点在2月2日.

今日存单到期金额为216亿台币.各天期央行存单发行利率如下:36天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行985亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为81亿台币,累计超额准备为994亿台币,加计前期1%的超额准备为1,971亿台币.(完)