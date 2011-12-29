〔台湾央行〕开放申购36、91及182天期存单,不设发行目标

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---台湾央行周四表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.为因应农历年後的银行资金配置需求,因此今日开放36天期存单供银行申购,其落点在2月2日.
今日存单到期金额为216亿台币.各天期央行存单发行利率如下:36天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行985亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为81亿台币,累计超额准备为994亿台币,加计前期1%的超额准备为1,971亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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