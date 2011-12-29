《台湾重要政经日程》--12月29日-2012年12月22日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
==================今日重要政经消息====================== 12/29(四) --10:00 中央研究院经济所举办"2012年台湾经济情势总展望". --10:30 海基会董事长江丙坤主持年终记者会. --17:00 金管会例会. --台湾央行召开第四季理监事会议. ==================近期重要政经消息====================== 2012年 1/5(四) --央行公布至12月底外汇存底. --主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率. 1/9(一) --财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%. 1/14(六) --总统与立法委员合并选举日. 1/18(三) --农历春节前股市封关日. 1/20(五) --16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%. --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%. 1/30(一) --农历春节後股市开红盘日. --16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%. --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%. 1/31(二) --16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%. 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。