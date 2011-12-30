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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:13 BJT

〔台湾货币市场〕12月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月30日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,085亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3,395.9亿台币:      

       12/31 908.00亿

       01/01 2,009.90亿

       01/02 445.00亿

       01/03 33.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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