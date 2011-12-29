〔台湾债市〕RP利率稳於区间,尽管公债交割及年底效应发威

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平,由於公债交割及年底紧缩效应发威,市场资金供应较为不均,令部分交易商感受趋紧,不过RP利率仍稳於既有区间.
资金调度人士表示,今日虽有80亿和350亿台币的土地银行金融债及央债成交,但交易商多提前准备,若遇较大缺口需补齐,则需耐心静待尾盘投信申购款流入.大体而言,受到年底作帐等资金需求影响,市场资金供应确有趋减现象.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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