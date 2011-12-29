〔台湾债市〕RP利率稳於区间,尽管公债交割及年底效应发威

路透台北12月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平,由於公债交割及年底紧缩效应发威,市场资金供应较为不均,令部分交易商感受趋紧,不过RP利率仍稳於既有区间.

资金调度人士表示,今日虽有80亿和350亿台币的土地银行金融债及央债成交,但交易商多提前准备,若遇较大缺口需补齐,则需耐心静待尾盘投信申购款流入.大体而言,受到年底作帐等资金需求影响,市场资金供应确有趋减现象.