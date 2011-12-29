《热点透视》虚拟备忘录描绘高盛潜在转型方向

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox 编译 张明钧

路透纽约12月28日电---对於高盛(GS.N)而言,2011年是难熬的一年.在环境仍旧艰困的情况下,不排除其会做出重大转变.藉由一份虚拟的2012年股东备忘录,热点透视为您剖析一些该公司可能的转变方向.

各位股东:

在充满挑战的2011年,高盛仍取得了强劲表现.尽管全球经济的不确定性挥之不去,加上欧洲主权债务危机持续推进,本公司坚定地将重心放在客户身上,让我们能够缴出净营收400亿美元、净利80亿美元的成绩.

当竞争对手大多苦苦挣扎之际,我们给出了与上年相去不远的成绩单,然而本公司股价下跌46%绝非您所乐见.我们正在调整业务及经营手法,相信此举将可为我们的股东创造价值.

我们做出的调整之一,是将董事长及执行长的角色加以切割.在公开上市後的最初几年,将两个职位加以整合虽是合理作法,但自2008年以来的法规及政治氛围改变,让我们有必要改变管理公司的办法.

董事长Gerald Corrigan曾在美国联邦储备理事会(FED)服务,他的经验将可带领我们型塑及切合全球金融服务业务的新架构.新任执行长Michael Evans将把重心放在各项业务转型,他也将有空前的自由裁量空间.Evans及Corrigan先生将担任我们在2011年初成立的业务准则委员会(Business Standards Committee)联席主席,没有人比Evans及Corrigan更适合带领我们回归对客户基本的承诺.

若没有前任董事长兼首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)的鼎力支持,公司无法做出这些重大的改变,而布兰克梵现正担任Partners Capital LP的董事长,这是我们在今年年初分拆的独立资产管理及有价证券交易事业,而分拆此一事业将可让我们的业务重心放在客户身上,也可将焦点放在各项银行控股公司法规规定的功能.

在本公司的文化及成功的故事当中,灵活应变是一大关键.为了因应客户不断改变的需求,亲近客户并对营运及管理做出相应的改变,将是我们长期成功的基石.(完)