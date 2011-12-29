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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 11:11 BJT

〔日本股市〕早盘收低,意大利标债前市场情绪紧绷

路透东京12月29日电---日本股市周四早盘收低,因意大利稍晚标债可能面临挑战;由於市场人士在年底将届之际削减仓位,日股料有更多下跌的空间. 有监於欧债危机疑虑重燃,欧美股市下跌,欧元普遍走贬,日经指数.N225早盘亦收低0.7%至8,362.33点,守住11月底至12月初涨势的61.8%回档位. 东证股价指数.TOPX下跌0.3%至719.00点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 白云 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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