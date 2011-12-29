《全球主要央行动态》--12月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月22日-12月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼表示反对ECB增加债券购买.其指出,ECB本月向银行提供大规模三年期资金的操作是非同寻常之举,但不意味着是在为政府融资."它的作用是保持贷款资金向实体经济的流动."[ID:nCN1310138]

欧洲央行执委会成员斯麦吉表示,若出现通缩,欧洲央行有采取量化宽松政策的选项;若有必要也可能增加购债.[ID:nCT0490473]

欧洲央行执委会成员史塔克表示,欧洲不能利用国际货币基金组织(IMF)绕开禁止央行为政府融资的规定,目前的计划可能违背这一原则.[ID:nCN1304260]

欧洲央行管理委员会成员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周六接受意大利商业日报Il Sole 24 Ore采访时表示,欧洲央行在制定货币政策时将关注经济周期,暗示若欧元区经济恶化,则可能进一步降息.[ID:nCN1305588]

**美国**

美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,明年1月底的政策会议将是美国联邦储备理事会(FED)开始给出利率预估的良好时机.[ID:nCN1303568]

**日本**

日本央行公布的11月15-16日会议记录显示,央行部分委员认为,欧洲主权债务危机已经影响到日本金融市场,且其影响可能加剧.该行表示已做好准备,若日本经济复苏面临的风险增加,将采取进一步货币刺激政策.[ID:nCN1307198]

**中国**

对於明年的货币政策走向,中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵预计,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段.如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.[ID:nCN1305702]

中国人民银行行长周小川称,中国应减少对国外信用评级机构的依赖,国内的大型金融机构应加强内部评级的研究,更多做出自己的判断、避免盲目跟风;并建议今後中国可采取双评级机构的模式.[ID:nCN1305494]

中国人民银行称,中国与日本领导人已同意加强两国金融市场合作,鼓励两国之间的金融交易,其中包括支持日本企业在东京和其他海外市场发行人民币债券,支持发展人民币与日圆的直接交易市场,而日本当局投资中国政府债券的有关申请程序正在进行中.[ID:nCN1305536]

中国人民银行称,经国务院批准,与巴基斯坦国家银行在伊斯兰堡签署中巴双边本币互换协议,互换规模为100亿元人民币/1,400亿卢比.[ID:nCN1305766]此前,人行还与泰国银行在曼谷签署了中泰双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3,200亿泰铢.[ID:nCN1303378]

**台湾**

台湾央行周四晚间发出新闻稿指出,欧债问题对台湾金融面冲击不大但股市影响较大,且欧债危机恶化已间接影响台湾出口,进一步影响民间投资成长.[ID:nCT0490387]

**俄罗斯**

俄罗斯央行将指标再融资利率下调25个基点至8.00%,并上调存款利率25个基点至4.00%.此举出乎市场意外.不过在市场流动性紧张情况下,该央行维持重要的一日回购利率在5.25%不变.[ID:nCN1304462] (完)