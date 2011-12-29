《全球主要央行动态》--12月29日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
以下所列为上周四下午至本周四上午(12月22日-12月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.
**欧洲**
欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼表示反对ECB增加债券购买.其指出,ECB本月向银行提供大规模三年期资金的操作是非同寻常之举,但不意味着是在为政府融资."它的作用是保持贷款资金向实体经济的流动."[ID:nCN1310138]
欧洲央行执委会成员斯麦吉表示,若出现通缩,欧洲央行有采取量化宽松政策的选项;若有必要也可能增加购债.[ID:nCT0490473]
欧洲央行执委会成员史塔克表示,欧洲不能利用国际货币基金组织(IMF)绕开禁止央行为政府融资的规定,目前的计划可能违背这一原则.[ID:nCN1304260]
欧洲央行管理委员会成员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周六接受意大利商业日报Il Sole 24 Ore采访时表示,欧洲央行在制定货币政策时将关注经济周期,暗示若欧元区经济恶化,则可能进一步降息.[ID:nCN1305588]
**美国**
美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,明年1月底的政策会议将是美国联邦储备理事会(FED)开始给出利率预估的良好时机.[ID:nCN1303568]
**日本**
日本央行公布的11月15-16日会议记录显示,央行部分委员认为,欧洲主权债务危机已经影响到日本金融市场,且其影响可能加剧.该行表示已做好准备,若日本经济复苏面临的风险增加,将采取进一步货币刺激政策.[ID:nCN1307198]
**中国**
对於明年的货币政策走向,中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵预计,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段.如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.[ID:nCN1305702]
中国人民银行行长周小川称,中国应减少对国外信用评级机构的依赖,国内的大型金融机构应加强内部评级的研究,更多做出自己的判断、避免盲目跟风;并建议今後中国可采取双评级机构的模式.[ID:nCN1305494]
中国人民银行称,中国与日本领导人已同意加强两国金融市场合作,鼓励两国之间的金融交易,其中包括支持日本企业在东京和其他海外市场发行人民币债券,支持发展人民币与日圆的直接交易市场,而日本当局投资中国政府债券的有关申请程序正在进行中.[ID:nCN1305536]
中国人民银行称,经国务院批准,与巴基斯坦国家银行在伊斯兰堡签署中巴双边本币互换协议,互换规模为100亿元人民币/1,400亿卢比.[ID:nCN1305766]此前,人行还与泰国银行在曼谷签署了中泰双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3,200亿泰铢.[ID:nCN1303378]
**台湾**
台湾央行周四晚间发出新闻稿指出,欧债问题对台湾金融面冲击不大但股市影响较大,且欧债危机恶化已间接影响台湾出口,进一步影响民间投资成长.[ID:nCT0490387]
**俄罗斯**
俄罗斯央行将指标再融资利率下调25个基点至8.00%,并上调存款利率25个基点至4.00%.此举出乎市场意外.不过在市场流动性紧张情况下,该央行维持重要的一日回购利率在5.25%不变.[ID:nCN1304462] (完)
--编译 龚芳;审校 白云
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。