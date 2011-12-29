《企业看点》--12月29日财务活动报导摘要

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月29日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 上海证券报周四报导称,中国上海国际集团旗下以新兴产业为主要投资对象的产业基金,首期已募集70亿元人民币(11亿美元).该基金为本外币平行基金.[ID:nCN1311076]
* Business Times引述消息人士报导,新加坡淡马锡[TEM.UL]拟出脱其在巴基斯坦NIB Bank (NDIF.KA)的88.6%持股,因亏损严重.[ID:nL3E7NS5KV]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。