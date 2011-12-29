《企业看点》--12月29日财务活动报导摘要

路透12月29日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 上海证券报周四报导称,中国上海国际集团旗下以新兴产业为主要投资对象的产业基金,首期已募集70亿元人民币(11亿美元).该基金为本外币平行基金.[ID:nCN1311076]

* Business Times引述消息人士报导,新加坡淡马锡[TEM.UL]拟出脱其在巴基斯坦NIB Bank (NDIF.KA)的88.6%持股,因亏损严重.[ID:nL3E7NS5KV]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)