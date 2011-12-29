〔台湾债市〕殖利率小跌,审慎等待稍晚央行利率决议

路透台北12月29日电---台湾债市主要殖利率周四小幅收低,因市场对今日稍晚标售的意大利公债保持审慎,且台湾央行也将召开理监事会议决定是否降息,令交易商的心态更趋向保守.

交易商指出,今日稍晚央行理监事会议的决议,料将牵动债市的短线走势.由於五年新券101/1发行前交易殖利率,在三个交易日已经下跌五个基点,基本上反映了降息的预期,因此纵然成真,殖利率再跌的空间不大.反而要留意若没降息,来自空方的反扑力道.

"观望啊,问了几家政府银行,他们都认为不会降息."一外商银行交易员称.

另一证券商交易主管则指出,虽然认为央行会微幅下调利率,但债市殖利率明日开盘下跌後,也不会吸引买盘追价."因为101/1已经反映过了."

意大利在周四晚些时候将标售最多85亿欧元(110亿美元)的公债,这是对银行业者是否愿意购买较长期主权债券的初步测试.上周银行业者从欧洲央行(ECB)借入近5,000亿欧元的资金.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.27 0.9718 *0.9620-0.9730 49.5

10 100/9 A00109=TWO -0.55 1.2680 1.2655-1.2754 33.5

注:*代表该期券交易以来殖利率最低

有交易商认为,央行下午是否降息,基本上对债市殖利率不会造成太大的牵动效果.一方面五年券101/1发行前交易殖利率已经反映了对降息的预期,另一方面,纵然央行决议不降息,实质买盘也会基於下一季一定降息的预期,趁着殖利率反弹时进场买进.

"若降息,明天殖利率会向下走,但不会太深.因为交易商会打上来,为明年业绩先铺路."一外商银行交易员称.

若是不降息令殖利率反弹,证券商交易主管则指出,101/1殖利率反弹到0.99-1.00%间,就会吸引买盘接手.

"明年上半年经济不会好,这已是普遍共识,殖利率打上来,当然会是接手的好机会."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2680

5 100/6 A00106=TWO 1.0005

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)