《即时观点3》台湾央行决议利率不变,分析师预期明年上半年降息

路透台北12月29日电---台湾央行周四公布,本次理监事会议决议利率不变,重贴现率维持在1.875%,以观望未来国际景气的变化.

台湾央行表示,台湾通膨率低而稳定,长短期利率仍在低档,仍维持明年M2年增率目标区间在2.5-6.5%不变.

台湾央行称,1-11月消费者物价指数(CPI)尚属温和,未来仍须密切注意.台币升值对缓和物价上涨压力作用已经降低.

央行并指出,全球经济存在不确定性,惟台湾经济仍温和成长.银行资金宽裕授信稳定,没有欧美国家信用紧缩现象.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCN1304212]

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**市场评论**

中国信托驻台北经济分析师:

这利率决定符合市场预期.因为没有台风,台湾的CPI今年一直表现稳定,而央行今年连续升息至第二季,以控制房地产市场.房价还没有大幅下来.如果央行现在降息,就达不到所希望的紧缩效果.

全球情势还是很艰辛,不过还不到央行觉得必须降息以刺激经济的程度.我们目前认为明年利率都会维持不变.

大和证券驻香港经济分析师KEVIN LAI,

通膨情势非常温和,所以没有升息的必要.不过我认为明年初某个时间点,他们可能必须小幅降息.可能是第一季或是第二季,当经济成长率下降滑速度加快时.我们认为明年会降息三次,总计37.5个基点.

--澳纽银行(ANZ)高级经济师杨宇霆:

今天央行维持利率不变是符合市场预期,因为目前重贴现率维持1.875%,若考量1%左右的通货膨胀,利率还处於较低水准,一旦降息对刺激经济也没有太大帮助.

除非台湾由通货膨胀转为通货紧缩,才有条件降息.另外,还要特别提到一点,由於全球风险增加,尤其欧债恶化有可能影响台湾贸易融资(trade finance),央行仍有机会透过货币政策的调整,帮助出口商出货顺畅.

--德盛安联投信产品管理主管陈柏基:

这次利率不调是很正常的,因为名目利率已经很低了,如果明年欧洲有问题,会没有工具可用,要预留空间去应因.

欧美的需求在下降中,最近几个月韩国、台湾及中国很多地方出口都已受到影响,对实体经济的影响明年会更明显.预期央行明年应该会降息,可能第一季就会看到,先看半码.

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市後公布.

--台币兑美元TWD=TP收盘升2分,报30.290台币.

--指标五年期101/1期公债在发行前交易中,殖利率A01101=TWO收盘跌0.27基点至0.9718%.

--台股加权股价指数.TWII收升0.26%至7,074.82点.

**相关连结**

--相关资讯可点选台湾央行网站,网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--随着景气急剧恶化,主计处自8月以来,数度下修台湾今、明年的经济成长率.最新估计今年经济成长率是4.51%,明年是4.19%.

--为令房地产市场降温,央行2010年6月意外升息0.125个百分点,为2008年6月以来首次升息.央行并针对大台北地区祭出房市降温措施,包括新增购屋贷款的成数不得超过房屋监价的七成,取消房贷"只还利息,不还本金"的宽限期. (完)

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