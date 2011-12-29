〔台湾央行〕公布利率维持不变,重贴现率在1.875%

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---台湾央行周四公布,本次理监事会议决议利率不变,重贴现率维持在1.875%,以观望未来国际景气的变化.
台湾央行表示,台湾通膨率低而稳定,长短期利率仍在低档,仍维持明年M2年增率目标区间在2.5-6.5%不变.
台湾央行称,1-11月消费者物价指数(CPI)尚属温和,未来仍须密切注意.台币升值对缓和物价上涨压力作用已经降低.
央行并指出,全球经济存在不确定性,惟台湾经济仍温和成长.银行资金宽裕授信稳定,没有欧美国家信用紧缩现象.
根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCN1304212]
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴/黄凯
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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