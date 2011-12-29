〔台湾汇市〕台币兑美元微收升2分,关注央行稍晚利率决策

然而,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一个月换汇点折价幅度却缩小,汇银人士表示,主要是受欧元走势偏弱所拖累,不过整体而言,交投仍欠缺明显方向,且无论央行公布降息与否,对明日汇市料影响有限.