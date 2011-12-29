〔台湾汇市〕台币兑美元微收升2分,关注央行稍晚利率决策

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北12月29日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微升值2分.年底市场交投淡静,外资买入卖出美元皆见,台币汇价主要由实质抛补主导,市场静待台湾央行利率决策公布.
然而,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一个月换汇点折价幅度却缩小,汇银人士表示,主要是受欧元走势偏弱所拖累,不过整体而言,交投仍欠缺明显方向,且无论央行公布降息与否,对明日汇市料影响有限.
"假如没太大意外的话,明天市场应该不会有太大变化,"一位外商银行交易人士称.
台湾加权指数.TWII周四收盘上涨0.26%,报7,074.82点;外资及陆资在台股买超45.82亿台币,已连续五日买超,累计金额为157.87亿台币.[ID:nCT0492071]
东京汇市中,欧元兑日圆周四触及10年低点,受日本散户投资者和出口商卖盘打压,年底流动性不佳放大市场走势.[FRX/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.290 30.310 30.200-30.499 30.350 5.35 4.85
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.274 30.300 30.260-30.363 30.350 2.40 2.33
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.065/-0.050
美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.220/-0.190
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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