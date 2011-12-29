版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 17:05 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微收升2分,关注央行稍晚利率决策

路透台北12月29日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微升值2分.年底市场交投淡静,外资买入卖出美元皆见,台币汇价主要由实质抛补主导,市场静待台湾央行利率决策公布.

然而,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一个月换汇点折价幅度却缩小,汇银人士表示,主要是受欧元走势偏弱所拖累,不过整体而言,交投仍欠缺明显方向,且无论央行公布降息与否,对明日汇市料影响有限.

"假如没太大意外的话,明天市场应该不会有太大变化,"一位外商银行交易人士称.

台湾加权指数.TWII周四收盘上涨0.26%,报7,074.82点;外资及陆资在台股买超45.82亿台币,已连续五日买超,累计金额为157.87亿台币.[ID:nCT0492071]

东京汇市中,欧元兑日圆周四触及10年低点,受日本散户投资者和出口商卖盘打压,年底流动性不佳放大市场走势.[FRX/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.290 30.310 30.200-30.499 30.350 5.35 4.85

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.274 30.300 30.260-30.363 30.350 2.40 2.33

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.065/-0.050

美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.220/-0.190

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐