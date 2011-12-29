〔台湾货币市场〕短率小幅续升,年底将近资金偏紧且关注央行决策

* 资金供给偏紧,部份银行不做跨年度拆款

* 短率持续上测,明日调度压力料仍不小

* 关注央行今日利率决策,及明日冲销力道

记者 张雅菁

路透台北12月29日电---台湾银行间短期利率周四持续碎步上行,在2011年倒数第二个营业日,各家一面暗忖央行午後的利率决议,一面为短钱难觅而苦恼.资金调度人士指出,不论央行降息与否,明日恐怕还是偏紧态势.

资金调度人士表示,由於年底银行冲刺放款,近来市场游资趋於紧缩,加以许多银行不做跨年度或跨月的拆款交易,因此今天多以一天期的拆款居多,然而眼见明天续拆不见得顺利,也是颇为两难.一周的拆款利率高位今日再上探0.82%的水位.

"今天一堆银行说要拆一天的,但我们拆(进)了明天就可能死翘翘,不拆今天又可能过不了,"一票券商人士称.

公股银行人士指出,明日为年底最後一个交易日且逢周五,各家调度人士料还是在紧张情绪中度过.即使央行决议降息,短率下行空间暂时料不会太大.不过,或许明日在初步调度告一段落後,午後便会有些余钱流出.

"明天外商大多数月底还是不会拆,不过有些本地银行还是有多,"一大型公股银行人士称.

本地时间15:05拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.409%,上日在0.400%;区间在0.299-0.77%,同上日.

而2-7天拆款利率区间高位则是较上日走升2基点,今日区间在0.400-0.82%,来到10月底至11月初时的水准,上日则在0.392-0.800%.

央行将在今日稍晚宣布最新利率决策.根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]

**短票利率朝高档测试**

短票方面,交易商指出,由於银行间的短票买气不佳,而且一天期以上的拆款难觅,因此今日在短票利率上不得不进一步退让.短票利率主要成交在0.87%-0.88%,上日在0.87%;而0.89%的高水位亦持续有见成交.

票券商表示,对於明天状况将端视央行是否放松冲销力道,目前看来找钱的压力还是不小,将在可忍受的范围内卖票或拆进资金,先求度过这个年关.

"人在屋檐下,总是要低头一两天,"另一家票券商人士称.

央行今日存单到期金额216亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]周五到期1,085亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为88亿台币;累计超额准备为1,001亿台币,加计前期1%的超额准备为1,978亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周四持平,由於公债交割及年底紧缩效应发威,市场资金供应较为不均,令部分交易商感受趋紧,不过RP利率仍稳於既有区间.

资金调度人士表示,今日虽有80亿和350亿台币的土地银行金融债及央债成交,但交易商多提前准备,若遇较大缺口需补齐,则需耐心静待尾盘投信申购款流入.大体而言,受到年底作帐等资金需求影响,市场资金供应确有趋减现象.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)