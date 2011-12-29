〔外汇期权〕美元兑欧元涨势拉抬相关欧元选择权波动率--IFR

IFR伦敦12月29日电---纽约时段大抛风险资产的走势,在亚洲时段仍持续,美元进一步上扬,兑欧元触及1.2887美元,在年底清淡市况中拉抬相关欧元选择权波动率.一周期价平选择权波动率由昨日的三年新低8.25%升向10.5%,一个月期波动率由12.6%升至13.0%,三个月期由14.1%升至14.4%,一年期由15.15%升至15.3%.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报1.6%,但下档大量奇异选择权多头部位将持续抑制整体升势(许多在1月到期).

欧元/日圆今天触及10年新低100.35,推升相关波动率,美元/日圆跌至77.56後,波动率亦上扬.一个月期价平选择权波动率报7.7%,上周曾创四年新低7.1%.三个月期波动率由8.75%升至9.15%,一年期由11.5%升至11.6%.

澳元/美元现汇昨天触及1.0200上方的高位,今日跌至1.0044,一个月期价平选择权波动率续升0.5个百分点,至14.5%,上周曾跌至数月新低13.5%.三个月及一年期波动率亦略升,一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标由1.9%升至2.1%,偏向澳元卖权.

自瑞士央行会议以来,欧元/瑞郎波动率偏向卖盘,一个月期美元/瑞郎波动率只比欧元/美元高出0.2个百分点,央行会议之前为高出1.25个百分点.

英镑/美元及欧元/英镑波动率在海外市场小涨.(完)