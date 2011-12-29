《外汇动态》欧元/日圆或许会吸引些许买兴,但主要受美元/日圆牵动

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0801GMT---欧元/日圆EURJPY=R虽然或许会吸引一些欧元区出口商在100日圆大关的买兴,但欧元/日圆目前再度受到欧元/美元EUR=走势摆布.这是因为美元/日圆JPY=在78.00-40区域据传有大量日本出口商卖压,可能令美元/日圆走势再度受限.
如果主要货币汇率在2011年最後几个交易日有任何大量买卖单情况,似乎应该会出现在美元/日圆卖兴.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3