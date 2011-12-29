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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 16:15 BJT

《外汇动态》欧元/日圆或许会吸引些许买兴,但主要受美元/日圆牵动

0801GMT---欧元/日圆EURJPY=R虽然或许会吸引一些欧元区出口商在100日圆大关的买兴,但欧元/日圆目前再度受到欧元/美元EUR=走势摆布.这是因为美元/日圆JPY=在78.00-40区域据传有大量日本出口商卖压,可能令美元/日圆走势再度受限.

如果主要货币汇率在2011年最後几个交易日有任何大量买卖单情况,似乎应该会出现在美元/日圆卖兴.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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