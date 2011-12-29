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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 16:59 BJT

《外汇动态》若欧元区展开结构性改革,2012年第一季欧元可能下跌

0846GMT---欧元/美元在2012年第一季大概会下跌,但这是基於欧元区开始着手结构性改革的前提.如果德国成功说服二线国家展开痛苦改革工作,则欧元区多数国家很可能会迈入经济衰退.而这又可能进而压抑更大范围的欧洲公债收益率(殖利率),协助维持欧元偏弱,使整体欧元区的出口、特别是二线国家的出口更具竞争力.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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