《综述》台湾央行连两季按兵不动,明年降息前景端视景气及物价走向

* 第二次维持利率不变,符合多数预期

* 对明年经济审慎乐观,政策维持适度宽松

* 长短期利率仍处低档,且需密切注意物价

记者 高洁如

路透12月29日电---央行周四连续第二个季度维持利率不变,符合市场多数预期.央行本次并未降息主要基於几个图像:对明年经济仍审慎乐观,内部长短期利率仍低,此外明年物价走势仍须密切注意.然而欧债危机仍未落幕,明年若景气恶化央行将会立即降息因应.

央行总裁彭淮南认为,明年全球主要经济体中,欧洲问题需要一些时间解决,美国还好,日本明年会由负转正,而中国经济可望软着陆,但有下滑风险.台湾虽以外需为主要的成长动能,但明年估计仍可望温和成长,内部预估经济成长率仍有约4%.

分析师则是认为,目前利率水位低,也是央行观望的原因."目前重贴现率维持1.875%,若考量1%左右的通货膨胀,利率还处於较低水准,一旦降息对刺激经济也没有太大帮助."澳纽银行(ANZ)高级经济师杨宇霆这麽说.

央行在新闻稿中也说,今年1-11月的物价尚属温和,但未来走势仍须密切注意,主要由於今年天候良好,使得明年的比较基期偏低;台币升值对降低输入性通膨压力有贡献,但缓和物价上涨的作用已在降低.

"物价方面...今年基期太低,明年还要靠老天帮忙,"彭淮南说.

台湾央行周四第二度宣布利率维持不变,重贴现率在1.875%的二年多以来高位.至於明年M2年增率目标区间则在2.5-6.5%,维持今年水位.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行本次维持利率不变.[ID:nCN1304212]

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**明年降息与仍存变数**

随着景气急剧恶化,主计处自8月以来,数度下修台湾今、明年的经济成长率.最新估计今年经济成长率是4.51%,明年是4.19%.

花旗集团首席经济学家郑贞茂也说,"央行今天讲要注意通膨,讲利率仍低...看起来未来还不太想降息的样子."

他并表示,若以主计处目前预估明年台湾经济成长还有4%以上的情况,央行应该2012年全年都会维持利率不变、不会降息.

彭淮南也表示,未来央行将会持续保持类似现在"适度宽松"的货币政策.

他进一步解释说,央行未来也会持续标售一年期定期存单(NCD),但这并非为了紧缩货币,而是因为台湾超额储蓄太多,如果央行不发NCD吸收银行资金,银行会经营得很辛苦.而目前银行的资金宽裕授信稳定,也没有欧美国家信用紧缩现象.

不过,不少国际机构对台湾明年的预估比官方的预估悲观许多,主要是认为,在全球景气恶化下,台湾相对亚洲国家所受到的负面冲击将更大.

尤其是,台湾11月领先指标较上月走滑0.01%,景气灯号则是连续第四次亮出景气恐转为低迷的黄蓝灯.距离代表景气低迷的蓝灯,仅一步之遥.[ID:nCT0491447]

大和证券驻香港经济分析师KEVIN LAI就说,"明年台湾央行可能必须小幅降息.可能是第一季或是第二季,当经济成长率下降滑速度加快时."他也认为,台湾央行明年可能会降息三次,总计37.5个基点.

德盛安联投信产品管理主管陈柏基也说,"欧美的需求在下降中,最近几个月韩国、台湾及中国很多地方出口都已受到影响,对实体经济的影响明年会更明显."他也预期,央行明年应该会降息,可能第一季就会看到,可能先调降半码(0.125个百分点).

因应未来可能产生的景气恶化风险,台湾行政院日前组成景气因应小组,结合了经建会,经济部,财政部,金管会以及央行等,希望能够透过各种政策上如加强政府支出,出口退税,以及数项金融协助措施--如银行持续支持中小企业,以及受迫失业的个人在景气突然恶化之下的因应方案.(完)