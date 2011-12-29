〔新闻稿〕台湾中央银行理监事联席会议决议

(以下为台湾中央银行12月29日召开的第四季全体理监事联席会议决议新闻稿)

一、本日本行理事会理事一致决议：

（一）本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875﹪、2.25﹪及4.125﹪不变。

（二）明（2012）年M2货币成长目标区订为2.5%~6.5%，与本年目标区相同(详附件1)。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

（一）近半年来，欧债危机透过金融面传递至实质面，影响全球经济成长与金融稳定。近期欧盟及欧洲央行已积极采取因应措施，惟明年欧洲经济有衰退之虞，全球经济下滑风险仍高。在此不利环境下，近月部分国际商品价格回跌，但国际油价续处高档。

（二）全球经济减缓，对国内经济之影响逐渐显现。由於主要贸易夥伴需求减弱，近期我国出口成长走缓，民间投资转呈负成长，民间消费降温。主计处预估本年第4季经济成长率为3.69%，全年为4.51%；预测明年将为4.19%，仍属温和成长。劳动市场方面，11月就业人数持续增加，失业率微降。

（三）本年1至11月平均消费者物价指数（CPI）年增率为1.37%，尚属温和；惟未来物价走势仍须密切注意，主要考量因素为：

1. 本年天候良好，1至11月蔬菜价格下跌，且下半年水果价格走低，致明年比较基期偏低。

2. 本年新台币升值对降低输入性通膨压力，有相当的贡献。惟以新台币计价与以美元计价之进口物价年增率之差距，已由本年6月最高之12.68个百分点，缩小至11月之0.39个百分点，显示新台币升值对缓和物价上涨压力之作用，已经降低（详附图1、2）。二者未来差距究系会扩大、持平或缩小，具有不确定性。

3. 11月美元计价之进口物价年增率达9.75%，远高於当月CPI年增率1.01%，显示仍有输入性通膨压力。

4. 国际机构考量下述因素，普遍预测明年油价居高：

（1）新兴国家原油消费需求持续增加，且美国在激励措施下，经济可望温和成长，可能推升油价。

（2）伊朗等中东国家局势不稳，可能影响原油供给。

（四）银行资金宽裕，授信稳定成长，并无欧美国家信用紧缩现象。1至11月平均银行放款与投资年增率为7.59%，M2年增率为5.86%，均高於本年经济成长率4.51%，显示市场资金足以充分支应经济活动所需。

由於超额储蓄仍高，以及国内物价稳定，目前长、短期利率均处低档（详附图3）。

综合考量上述因素，虽然全球经济存在不确定性，惟国内经济温和成长，加上明年物价走势仍须密切关注，在目前利率仍处低档下，本行理事会认为维持现行政策利率水准，有助物价与金融稳定，并协助经济成长。

三、新台币汇率制度系采管理浮动汇率，原则上由外汇市场供需决定，惟若有不规则因素（如短期资金大量进出）及季节因素，导致汇率过度波动（系指双向的波动）与失序变化，不利经济与金融稳定时，本行将维持外汇市场秩序。

四、面对当前国内外经济金融情势，特别是欧债危机的影响，政府已积极研拟并采行各项因应措施，以提振景气。未来本行将持续密切注意国内外经济金融情势，适时采行妥适的货币政策。 (完)

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