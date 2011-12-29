版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 17:50 BJT

《外汇动态》欧元/日圆隐含波动率上扬,因现汇挫跌

0937GMT---短天期欧元/日圆选择权隐含波动率上扬,因欧元/日圆现汇触及10年新低,且下看跌破100.00日圆.一个月期隐含波动率EURJPY1MO=报约12.55%,高於周三的约11.65%.

"欧元/日圆波动率面临紧张情绪来袭,短天期相对长天期走升,因欧元跌破100日圆变得更有可能,"法国兴业银行分析师Sebastien Galy称.

欧元/日圆EURJPY=最新报100.46日圆,下跌0.3%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐