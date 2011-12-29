《外汇动态》欧元/日圆隐含波动率上扬,因现汇挫跌

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
0937GMT---短天期欧元/日圆选择权隐含波动率上扬,因欧元/日圆现汇触及10年新低,且下看跌破100.00日圆.一个月期隐含波动率EURJPY1MO=报约12.55%,高於周三的约11.65%.
"欧元/日圆波动率面临紧张情绪来袭,短天期相对长天期走升,因欧元跌破100日圆变得更有可能,"法国兴业银行分析师Sebastien Galy称.
欧元/日圆EURJPY=最新报100.46日圆,下跌0.3%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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