〔台湾央行〕维持利率不变,预留明年降息空间因应欧债危机(更新版)

(新增央行与分析师说法)

* 利率按兵不动,重贴现率维持在1.875%

* 分析师称符合预期,要预留空间因应变局

* 继续标售一年期定期存单

路透台北12月29日电---一如预期,台湾央行周四维持利率不变,虽对明年景气持审慎乐观态度,但因欧债危机尚未落幕,分析师认为未来央行仍可能动用货币政策以为因应.

央行总裁彭淮南在记者会中称,全球主要经济体中,欧洲问题需要一些时间解决,美国还好,日本明年会由负转正,中国软着陆但有下滑风险.台湾身处其中仍可望温和成长,明年经济成长率预估约4%.

对於利率按兵不动,分析师普遍认为符合预期.德盛安联投信产品管理主管陈柏基称,利率不调很正常,因为名目利率已经很低,如果明年欧洲有问题,会没有工具可用,要预留空间去应因.

彭淮南并指出,会继续标售一年期定期存单(NCD),但这不是为了紧缩货币供给,而是台湾超额储蓄太多,如果央行不发NCD,银行会经营得很辛苦.

央行稍早也表示,台湾通膨率低而稳定,1-11月消费者物价指数(CPI)尚属温和,未来仍须密切注意.目前长短期利率仍在低档,维持明年M2年增率目标区间在2.5-6.5%不变.

台湾央行称,台币升值对缓和物价上涨压力作用已经降低.银行资金宽裕授信稳定,没有欧美国家信用紧缩现象.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCN1304212]